菲律賓東方外海目前有擾動發展，氣象專家賈新興表示，明、後天（20、21日）有發展成熱帶性低氣壓並增強成颱風的趨勢，預測路徑會向西前進，通過菲律賓到南海，下周二至下周四（25至27日）3天受颱風外圍環流影響，花東及屏東有雨，其中台東及恆春半島有大雨。

美國模式預測，台灣被高壓壟罩，未來颱風生成後往西走的機會較大。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興今天在YouTube指出，歐、美最新模式皆模擬，今天至下周二（19至25日）高壓較強，所以颱風若發展起來，比較無法跑來台灣，都是往西邊朝菲律賓到南海前進。26日至8月1日容易有颱風發展的季風槽還在，預測在第5號颱風杜蘇芮過後，後面仍有熱帶系統或颱風發展的機會。

歐洲模式預測，24至28日台東、恆春半島有大雨，其他地區午後雷陣雨。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興表示，菲律賓東方外海的熱帶擾動，在明、後天（20、21日）有發展成熱帶性低氣壓並增強成今年第5號颱風「杜蘇芮」的趨勢，目前看來21日比較有機會成颱，之後颱風向西前進。下周一（24日）傍晚起受颱風外圍水氣影響，台東及恆春半島開始有局部短暫雨。

賈新興表示，今天起至下周一（24日）以西半部午後雷陣雨為主，下周二至下周四（25至27日）受颱風外圍環流影響，花東及屏東有陣雨，降雨時間長，其中台東及恆春半島有局部較大雨勢，下周三、四（26至27日）新竹以南也有局部短暫陣雨，下周五（28日）台南、屏東、台東有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。之後7月底至8月25日環境不利降雨。