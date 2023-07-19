32歲女星郭書瑤（瑤瑤）出道時憑著可愛的外型與傲人身材，以一句「殺很大」的廣告台詞爆紅，並獲得「宅男女神」的封號，後來轉戰戲劇圈表現亮眼。感情方面，曾傳出與SpeXial前成員王以綸交往，不料短短一年多就宣告分手，目前單身的她突自爆準備迎接「男友」的到來，疑似有了新戀情，引起外界好奇，而該「男友」的真實身分隨之曝光。

郭書瑤日前到新加坡旅遊在限動曬出自拍照，只見她身穿黑色低領長洋裝，貼文中寫下：「是一個要去見男朋友的節奏，某人來新加坡陪我約會哩」，疑似自爆新戀情，引起外界好奇。

貼文發出後5個小時，郭書瑤再度更新動態，原來這名「男朋友」是劉品言。郭書瑤表示：「男友力的學姐來新加坡陪我過生日，我是個幸福的寶寶」，並曬出與劉品言的合照，原來7月18日是郭書瑤33歲的生日，劉品言身為好友，特地飛來新加坡幫她慶生。

郭書瑤自稱要找男友，其實是去見劉品言。(圖/郭書瑤 IG)

事實上，好友曾透露郭書瑤在愛情方面的真實模樣，個性保守、不太配合男方的需求，雖然當眾親吻以綸，但交往一段時間後產生摩擦，導致分手。其實，瑤瑤對於過往戀情態度都不矯情做作，雖不會高調宣示，但也不遮掩，和以綸交往前，與小2歲金陽愛得濃烈，即使男方因呼麻被判緩起訴，她也不離不棄，只不過戀情最終還是告吹。

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