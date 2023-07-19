錸德集團於2017年以陽明山美軍俱樂部BY33正式跨足餐飲事業，近年積極拓展餐飲版圖，併購怡客咖啡、開設日式的Katus鑫熟成豬排丼飯、洋式VG餐飲系列，與中式餐飲老媽拌麵等，拓展餐飲事業動作積極，由於火鍋無論是麻辣鍋、涮涮鍋到海鮮鍋，一直是深受台灣人喜愛的特色料理，錸德集團近期與台北東區燒肉新星『燒肉擔當』團隊『夥計有限公司』合作，成立「金鍋玉葉公司」，聯手打造全新頂級火鍋品牌『金月 日本鍋料理擔當』，進軍台灣高級火鍋市場。

錸德表示，「燒肉擔當」與「金月 日本鍋料理擔當」的創辦人王斯楷，過去曾擔任乾杯集團前營運長，為了打造多方餐飲舞台，以自身投入餐飲事業近20年的豐富經歷，在2021年於台北東區商圈打造「燒肉擔當」，成為台北燒肉新星，後又率領原版人馬，打造「金月 日本鍋料理擔當」，不論是燒肉或是火鍋，皆期待以全新的餐飲體驗，成為各料理領域的領銜「擔當」。

餐點部分，為打造與眾不同的鍋物體驗，金月每款套餐均以懷石料理中的「八寸」作為開場，將時令山珍海味透過料理職人巧手烹調後裝入八寸方木盒內，以小份量、多種類方式呈現，不論視覺或是味覺都能感受到日本料理豐盛且精緻的款待之心；火鍋靈魂的「湯底」，係以豬骨、雞骨、魚介、北海道乾貝柱及多樣蔬果，經8小時熬煮而成，色澤澄清金黃、滋味甘甜生津，適合搭配所有食材，針對追求頂級享受的饕客，金月也提供「清酒入湯」的尊榮升級服務，集結全鍋精華的「雜炊」則以融合清酒、蔬果、肉汁及海鮮精華的湯頭為基底，加入日本福井縣產的優質越光米，先以大火煮滾破壞米粒，再轉至細火慢熬15分鐘，讓米粒充分吸收食材所有精華後再打上苗栗靈芝蛋，濃郁的蛋黃增添滑潤細嫩口感，湯底淡淡的酒米香氣將雜炊的鮮味提升至另一境界，搭配爽脆的柚香蘿蔔跟醃漬小葫蘆，是整場餐桌饗宴最精采的結尾。

「金月 日本鍋料理擔當」將於7月16日起正式開幕營運，除提供單人、雙人與多人份量的涮涮鍋套餐，藉此滿足不同團體的用餐需求，全程亦配置一位「擔當」提供桌邊服務，讓顧客能從容地享受與家人好友相聚的時光，為慶祝新開幕，7月16日至7月31日期間到店消費點購涮涮鍋系列套餐，即可享免費升級土佐酒造聯名客製的清酒湯底。