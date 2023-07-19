尋仇「找錯人」當場抓狂 天兵竟衝撞警車下場慘了

台中市大里區17日晚間發生一起烏龍尋仇案件。陳姓男子駕駛自小客前往大里一處民宅聲稱要找仇家尋仇，但屋主卻完全不認識陳男，嚇得當場報案。員警到場後，陳男情緒激動，警方見陳男出現異樣，即當場破窗將他從車內拉出，並成功將其壓制，依妨害公務現行犯逮捕。經搜索陳嫌車輛，當場查扣第二級毒品安非他命吸食器1組。

霧峰警分局調查，前（17）日晚間獲民眾報案稱，黃姓男子報案指稱，遭到一名男子到住處鬧事，而自己根本不認識對方，懷疑其誤認冤家，尋仇未果而情緒激動嗆聲，警方獲報後立即前往查看。

但現場男子一見員警到場，卻突然情緒激動抓狂，跑回自小客車上躲藏，同時拒絕受檢，甚至突然倒車衝撞警方巡邏車，導致巡邏車受損。

員警察覺陳嫌異樣，立即當場破窗將陳嫌拉出，並成功將其壓制，後依妨害公務現行犯逮捕。經搜索陳嫌車輛，亦當場查扣第二級毒品安非他命吸食器1組。黃姓屋主也表示要對陳男提告恐嚇。

經警方檢測，發現陳嫌無酒精反應，全案偵詢後採集渠尿液，依妨害公務、毒品、恐嚇等罪嫌將其移送臺中地檢署偵辦。

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