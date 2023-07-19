福容飯店經理楊文秀也到場，與年齡相仿的張賴阿嬤話家常，給予鼓勵與支持。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

菜販張賴阿嬤，多年來獨自支撐菜攤維持生計，市長魏嘉彥、前市長縣議員魏嘉賢、市民代表魏鈺晟等人前往關懷。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市一名菜販張賴阿嬤，年近80歲，清晨時分，獨自騎乘機車到市場批蔬菜回到和平路上自家前於簡陋的菜攤擺設，因丈夫離世後仍留下百萬債務，不料小兒子罹腎臟及心血管疾病，醫療開支甚鉅，市公所已緊急發放急難救助金，市長魏嘉彥日昨也到場關懷，希望能減輕阿嬤身上的壓力負擔。如果想幫助阿嬤也可以跟市公所社勞課聯繫。

魏嘉彥在社勞課長蕭子蔚的陪同下，備妥實物銀行物資，前往和平路探視張賴阿嬤及其家人，而議員魏嘉賢及市民代表魏鈺晟，也各自代表愛心社福團體到場給予經濟上的協助；另捐出救助金的福容飯店經理楊文秀也到場，與年齡相仿的張賴阿嬤話家常，給予鼓勵與支持。

魏嘉彥說，張賴阿嬤生性樂觀，一路走來相當堅強，長年來賣菜維持小本生意，獨自償還丈夫生前遺留下來的百萬債務，儘管年事已高仍擔負起照顧生病兒子的責任，期盼在各方資源的協助下，幫助阿嬤減輕重擔，也得以繼續維持菜攤生意，歡迎大家有需要的時候能夠以消費表達支持。

前市長、縣議員魏嘉賢表示，卸任後透過愛花蓮愛心文化藝術基金會持續付出關懷，未來也期望號召更多愛心人士共同幫助有需要的邊緣戶，並呼籲各界好朋友若得知相關弱勢個案，能夠通報市公所或愛花蓮基金會，讓弱勢群眾得到及時的關懷與協助。

市民代表魏鈺晟表示，阿嬤的左右鄰居、松成號及鄰近中藥行，得知阿嬤含辛茹苦的生命歷程，因此偕同洄瀾愛心會及齊心兄弟會首次前來關心慰問，並於網路社群貼出阿嬤的故事，獲得許多人的迴響與重視，呼籲大家來阿嬤菜攤，不管買多少錢，帶給阿嬤溫馨，就是給阿嬤加油鼓勵。阿嬤菜攤在和平路382號。