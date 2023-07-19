百萬YouTuber Joeman頻道擁有254萬訂閱，而他日前與實況主「妮婭Niya」分手後頻道仍持續更新，18日他曝光「Joe是要對決」單元最新預告「第三屆比基尼對決」，怎料該影片上傳後沒多就遭到黃標，讓粉絲直呼：「分手後尺度都打開了！」

Joeman 18日在IG上傳「第三屆比基尼對決」預告片，可見他邀請元元（吳婕安）、「最正MC」林艾融進行比基尼對決，更巧妙地用字幕遮住重點部位，當中還能聽到他直呼：「哇塞很猛耶」、「這是免費可以看的嗎」、「沒有肩帶超辣！」，文案中還開玩笑寫下：「應該不會預告就黃標吧」，結果不久後他就在限時動態透露：「上傳3分鐘喜提黃標」。

影片公開後，短時間內吸引上萬網友朝聖，更虧Joeman：「分手後尺度都打開了」、「私心祈禱Joeman 萬年單身，我們才有更優質的內容可以看！」、「我從來沒有這麼討厭動態特效字過」、「分手後可以光明正大的看了」、「肯定黃的吧！但對的事就是要繼續做下去！」

Joeman新片上傳3分鐘遭黃標。(圖/擷取自Joeman IG)

事實上，Joeman和妮婭日前宣布分手，引發熱議，他們透露主因是自己感情上的問題，隨著時間發現有些坎，磨合了很久還是沒辦法有共識，於是決定不再耽誤對方，但Joeman 5月才曬出與女友去日本慶生的放閃影片，當時兩人的互動十分甜蜜，如今分手讓粉絲感到可惜。