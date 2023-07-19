設有4D VR搖滾藍洞360度視野的體驗劇場，一次只能2人同時體驗。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

炎炎夏日，讓你遊澎湖不用汗流浹背。澎湖海洋地質公園中心近日完成空調汰換，即起開放參觀。內設有4D VR搖滾藍洞360度視野的體驗劇場，也一併開啟網站線上報名預約 (https://vrlife.com.tw/penghuevent/預約報名)，讓你可以燕鷗視角來俯瞰澎湖，也可深入澎湖海底，一覽玄武岩下的海洋世界，最重要的是這些還都免費。

2009年開放營運的澎湖海洋地質公園中心因中央空調系統老舊近期完成汰換，除提供既有岩石展品參觀外，並完成建置QRCODE語音導覽系統，於今（19）日開放，歡迎民眾前往參觀，體驗全新語音服務。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖海洋地質公園中心新建置各項岩石展品QRCODE語音導覽系統，有中文及英文語音導覽，民眾只要持手機掃描各岩石展品前的QRCODE，就能立即連結到語音導覽網站聆聽及閱讀岩石介紹，了解這些澎湖岩石的來歷和故事。

此外，同步開放的還有之前廣受歡迎的「搖滾藍洞體驗劇場」，該劇場共有兩部影片，一部是以燕鷗視角取景的「俯瞰澎湖360」空拍影片，另一部是由著名水下攝影導演袁緒虎親身掌鏡入海底拍攝的「澎湖海底360-玄武岩下的海洋世界」水下影片，該劇場以4D VR技術，讓民眾帶著頭盔顯示儀跟著一起遨遊澎湖海底或飛翔於海島之上。

體驗劇場全面採線上預約制，時間為每日上午9：00～12：00 ，下午14：00～17：00 ，每10分鐘一場，每場可2人同時體驗，洽詢專線：06-9269737或06-9269117，歡迎預約報名體驗。更多活動訊息可參考澎湖Travel和澎湖海洋地質公園中心網站https://vrlife.com.tw/penghuevent/。