都市綠洲一戶難求，萬坪公園首排的水岸生活宅更屬珍稀，洲子洋唯一最大萬坪公園造鎮計畫如火如荼，一期「快樂王國夢享城」熱銷後，二期「快樂王國2理享城」甫開案便成為雙北年輕人房市新寵，比鄰8800坪最大雙公園綠地，加上未來重大交通利多布局「五泰輕軌」預計於2030年完工通車，獨享房價補漲增值優勢，學區與成熟機能臻至完善，讓賞屋者以親民價格築巢圓夢。「快樂王國」被譽為新北市成家移居的首選，更在國際上獲獎無數，五股地區國際級推案當之無愧。

「快樂王國」打響新蘆特區難得萬坪公園水岸造鎮話題，開案熱銷備受矚目，主推「重劃、水岸、捷運、公園、商圈」等優勢，無懈可擊。除了公園首排與水岸愜意生活優勢，8800坪綠意超過一般重劃區綠地平均規劃的400%，其中包含424公頃新北大都會公園，挑戰重劃區最高綠覆率。

業務部副主委江建德表示，萬坪公園造鎮計畫的「快樂王國」除了綠意公園及水岸優勢明顯，加上預計於明年2024年動工，2030年完工的F06五泰輕軌，現在正是值得入手的低基期，新北市區域的相對低點，未來享補漲增值優勢大。本次推出二期「快樂王國2理享城」更強化室內進口建材配備，磁吸蘆洲、三重、北投、內湖等新婚首購族賞屋；「快樂王國」銜接輕軌F06站步行3分鐘，暢通機捷、捷運北環線、新蘆線等交通優勢。

「快樂王國」除了綠意優勢，預計於2030年完工的F06五泰輕軌將轉捩低基期補漲優勢，銜接輕軌步行3分鐘，暢通機捷、環狀線、新蘆線等交通利多。(圖:業者提供)

『快樂王國2理享城』主打2-3房，最小19坪至最大33坪，基地面積1151坪，地上15樓與地下4樓，1幢2棟共233戶和239車位。」現場專案吳柏霖表示，本推案高坪效規劃，新式建照解決雨遮的虛坪陷阱，且公設規劃縝密，由美國MUSE和義大利A’Design設計大獎名師徐慈姿親手操刀，挑高7.4米的迎賓大廳使人心曠神怡。

現場專案吳柏霖表示，本推案高坪效規劃，新式建照解決雨遮的虛坪陷阱，「快樂王國2理享城」主打2-3房，最小19坪至最大33坪，讓年輕人築巢圓夢。(圖:業者提供)

「快樂王國2理享城」近倚凌雲路商圈，坐攬成洲市場生活機能，加上5分鐘抵達長榮路商圈，百態櫥窗滿足食衣住行育樂。學區部分更設想周到，除了百年學府成洲國小，還有鷺江國中與蘆洲國中明星雙學區供選擇，滿足書香世家願景。

「建案採新古典建築藝術風格，內含英國庭園式園藝造景。」專案經理吳柏霖指出，這是出自設計大師陳朝雄與景觀總監徐世萃的巧思，希望水景能喚醒住戶嗅覺與聽覺的感官饗宴，讓人回家猶如在度假。此外，「快樂王國2理享城」在室內配備上更上一層樓，注重防疫系統，包含日立永大的零觸控防疫型聲控電梯、公設的美國Honeywell醫療級空氣清淨機與社區Honeywell淨水設備、再搭配上德國STUDOR的管道調節器；室內採用、Green web德國防霾紗窗、日本TOTO免治馬桶、Hangsghohe德國頂級衛浴，櫻花雙溫生飲水機和德國降噪太格木地板等。

萬坪公園造鎮計畫「快樂王國」作為新北市移居的成家首選，更是台灣之光，從建築到公設獲獎殊榮捷報連連，囊括「美國泰坦地產」、「法國NDA設計大獎」、「澳洲雪梨設計獎」和建築業奧斯卡的「美國MUSE設計獎」，徹底將「以人為本」的精神發揚光大，使「快樂王國2理享城」不僅作為燙金地段話題，更昇華為國際性保證的實力派建築，233戶請賞屋者把握良機。