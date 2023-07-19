關於利拉德（Damian Lillard）的交易談判陷入僵局，拓荒者對於熱火提出的籌碼不甚滿意，等到獲得心儀的報價後才會放走利拉德，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，拓荒者已正式向熱火表明，想要利拉德就得拿出最好的誠意。

無論利拉德早離開或是晚離開，對於拓荒者來說差別不大，利拉德的合約一直要到2027年才結束，已經決定重建的拓荒者並不著眼於球隊戰績，反倒得著急的是想要網羅利拉德的球隊，雖然熱火和利拉德早已眉來眼去，但拓荒者並不會簡簡單單就讓他們如願。

據拓荒者隨隊記者芬崔斯（Aaron Fentress）指出，拓荒者想要在交易包裹中得到4支首輪籤，外加1或2名年輕潛力球員。目前傳聞為熱火已經同意端出希洛（Tyler Herro）和3支首輪籤，但交易的難處在於，熱火需要拉攏第3方球隊湊滿4個首輪籤，且拓荒者對希洛沒興趣，得另外找尋符合對方要求的球員。

《ESPN》記者「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）也表示，拓荒者並不急著脫手利拉德，「這可能需要幾周的時間，利拉德的交易案沒有截止的一天，對於想要他的球隊來說，9月底前的訓練營會是下一次爭奪利拉德的戰場，拓荒者不會想急忙達成交易，熱火已經獲得利拉德的芳心，他們絕對不會想陷入和其他球隊競爭的境地。」