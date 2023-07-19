台股自第二季開始颳起AI(人工智慧)旋風，5月底國際電腦展AI教父NVIDIA(輝達)創辦人黃仁勳的訪台更是將AI快速炒熱，如今AMD接棒，AMD今年6月推出「AI 超級晶片」MI 300X採用新AMD CDNA 3加速器架構，支援高達192GB HBM3記憶體，提供大型語言模型推導與生成式AI工作負載運算力與記憶體效率，預計第三季起向大客戶送樣。據悉，蘇姿丰此行就是為旗下AI MI 300X晶片而來，為得就是固樁台積電和相關代工廠商意味濃。

以祥碩來說，AMD是其最大ODM客戶，下半年隨著AMD將重心重新聚焦在桌機市場，以及新品的推出，祥碩下半年營運動能將優於上半年。外資也預估，祥碩ODM營收在下半年將相較上半年成長8%，且到2024年更將持續成長33%。

法人表示，輝達創辦人黃仁勳5月底來台颳起一波AI熱潮，帶動AI伺服器趨勢話題，市場關注蘇姿丰能否複製黃仁勳行情，但不同的是，黃仁勳在訪台前，先有輝達的財報先行助攻，才成功點人行情，但注意到AMD因部分雲端服務供應商產品庫存調節、企業支出受總經影響轉弱，加上AI產品還未真正量產，近期業績仍有下修壓力，因此，能否再複製5月底輝達概念股行情，仍有討論空間。