【人氣高股息ETF一次看！】

台股牛氣沖天，高股息ETF也衝出高買氣，台股原型ETF總計13檔達百億規模，高股息就佔了6檔並是今年盤面焦點，買盤持續推升下，幾檔熱門ETF規模迅速增加。舉例來說，0056、00878今年規模雙雙突破2,000億元；兩檔後起之秀，00919成立7個月達陣百億規模，00929勢頭更猛，成立僅1個多月，便晉升百億俱樂部。

尤其00929於除息前最後一個交易日(7/18)，買盤大量湧進，上週成交均量4萬多張，近兩日攀升至11萬張，尤其今(7/18)日爆出14萬張成交量，位居台股第八名、ETF第二名，人氣直追00878、0056、仁寶、英業達、宏碁等近期熱門股。

7/18台股成交量前20大

資料來源：證交所，資料日期：2023/07/18

【量增、股價衝，進場原因增加】

除了量增，00929近日股價也往上衝，7/17上漲1.84%，主要是成分中，京元電、瀚宇博、宏碁、佳士達、和碩這五檔股票漲幅都超過9%。通常股票上漲時候，買盤會減弱，不過，7/17、7/18買盤非但沒有減弱，反而比前幾天強勁許多，研判應該是想要參與7/19除息的資金，原先也許在觀望等待進場時機，但00929幾乎沒甚麼回檔，所以已到非進場不可的時間。

【投資達人：早晚都要加入月配息】

投資達人股魚於《投資嗨什麼》中解惑聲量最高的五大問題，其中討論量最大的《為什麼要買月配息ETF？》，股魚表示：如果早晚都要加入月配息，何不一開始就選月配息的產品，因為現在很多產品都用季配息的角度再做發行，但是可以發現，投信又會再搭配自家的其他產品，最後的目的也是要投資人組成月配息。

由於00929自6/9掛牌成立以來只有月餘，累計漲幅已達10.67%，加上8%高配息，網友形容「這是一隻肚子肥肥的黑鮪魚」，不少人期待它別游太快，才能讓他們有機會可以追得上。不過，資深存股達人建議，可以透過長期定期定額方式布局，即可享受不錯的微笑曲線效果，而不用擔心00929太貴買不下手的問題。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。