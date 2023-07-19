曾入圍金馬獎最佳攝影的周宜賢，遭實習生指控趁著醉意試圖性侵她，對此，他在臉書做出回應：「我嚇傻了，這指控太恐怖了」，不過事後立即刪文引發揣測。稍早，他再次發文強調：「不實指控帶來的創傷是一樣重的」，更公布兩人昔日對話紀錄，向對方揚言：「法院見，讓證據說話」。

周宜賢指出遭指控性侵內容太過恐怖，且多與記憶主觀的扭曲跟情節渲染，不解為何兩人昔日互動良好，為何卻被對方描述成Me Too性侵、權勢性交，讓他感到相當難堪，坦言當時確實違背感情倫理，但絕對沒有犯法，更指出對方刻意否認曾表達的情感，甚至不提曾經親口表示的好感，因此決定公開4年前對話紀錄，讓真相就此攤在陽光下。

周宜賢指出原以為對方遭劇組工作人員性騷，沒想到對話過程發現包含對他的指控，他指出雙方喝醉當晚一度要發生關係，但後來及時踩住剎車，強調：「不然的話，我也會很後悔」；對此，女方則是不滿他沒有做安全措施，周宜賢除了不斷道歉之外，更說彼此不夠熟到可以發生關係的程度，最後則希望對方能夠好好的，似乎希望事件就此打住。

周宜賢指出雙方結束對話4天後，女方主動找上他要求碰面，當下有直覺盡量不要獨處，但眼見女方強調當晚問題與他無關，便決定開車送對方回家，過程中除了相談甚歡，也沒有做出逾矩行為，道別時還不忘互相祝福對方，未料事隔多年，女方突然出現並指控此事，回想起當時要發生親密關係時，一發現對方反應不對勁，立刻停止進一步，讓他坦言完全無法接受此控訴。

周宜賢表示若造成對方不愉快記憶，他會為此感到抱歉，自己非常支持Me Too，但卻沒辦法支持對方這樣的行徑，畢竟「不實指控帶來的創傷是一樣重的」，因此將採用法律途徑解決，最後不忘向對方喊話：「我信仰，人生無常，對人要好，最後，真心希望你能過得好，也祝福你」。

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