隨著全球暖化加劇，今年夏天北半球許多國家都出現極端高溫，其中美國南部多州遭到熱浪席捲，超過9000萬民眾收到高溫警報，亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）更連續19日高溫達攝氏43度，打破1974年6月創下的連續18天紀錄。

根據BBC、《紐約時報》、STAT News於18日報導，光是今年，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在國內就測得超過1萬2千次破紀錄高溫，熱浪持續侵襲西部和南部各州，鳳凰城已有12人死於高溫天氣。許多中暑患者湧進醫院，讓部分醫療院所不堪負荷。

美國亞利桑那州首府鳳凰城17日下午測得華氏115度（攝氏46.1度）高溫。（圖／路透）

Valleywise保健醫療中心急診醫師洛維奇奧（Frank LoVecchio）說：「自從經歷幾波Covid-19疫情高峰後，醫院就沒這麼忙過了。」

而面對極端氣候，醫生也得拿出極端的治療方式加以應對。另一名急診醫生康普（Geoff Comp）曾參與制定中暑病患的救援方針，他表示，在情況危急時，屍袋是治療中暑的理想選擇，其降溫速度是傳統方法的2倍。

康普解釋，病人會躺進裝滿冰塊的屍袋中，由於袋子防水，因此有足夠空間可以讓醫生進行其他醫療操作，像是注射點滴、測量體溫，甚至是插管和使用去顫器。「若能為這個袋子取個更好的名字就好了，畢竟民眾心裡還是會不舒服，」康普說。