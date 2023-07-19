艾怡良月初在金曲獎上錯把「最佳單曲製作人獎」頒給陳建瑋，他感言說到一半被提醒，嚴重出包超尷尬，陳建瑋當時大器說：「我今天變成頒獎人了，謝謝大家。」幽默又高EQ被讚爆，他也因此人氣暴漲，連昔日作品也引發關注，庫存CD專輯快被掃光，讓陳建瑋感動地直呼：「真是太猛了你們各位。」

陳建瑋金曲被頒錯獎後，靠著幽默又高EQ狂圈粉，不僅臉書追蹤人數狂增，昔日作品也引發關注，庫存CD專輯快被掃光，銷量甚至比他9年前第一次開賣還要多，陳建瑋感動說：「謝謝大家踴躍訂購，在這個年頭還願意買一個不知道要怎麼播放的實體CD專輯，我完全感受到大家的支持了。」

陳建瑋已關閉訂單，不再販售專輯，他這週會陸續簽名寄出，「因為數量真的很多，可能會到月底才能寄完，請大家再稍稍等待」，還有網友敲碗再出專輯，陳建瑋則表示努力中，希望年底前能有新作品。

陳建瑋臉書全文。（圖／陳建瑋 Jacky Chen 臉書）

43歲陳建瑋除了是歌手外，還是詞曲創作、音樂製作人，幕後經驗豐富，替林俊傑編曲《江南》、《一千年以後》等歌曲，2014年以專輯《30出頭》奪下台語歌王、金曲最佳台語專輯，2016年則以專輯《古倫美亞》再度奪下台語歌王、金曲最佳台語專輯。