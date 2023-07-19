市場認為，中興電第二季虧損且吃掉第一季獲利，19日股價跳空跌停以122.5元開出，連帶影響士電、亞力、華城及東元等機電大廠股價表現。

中興電工捲入雲豹八輪甲車「動力底盤系統」採購弊案，儘管共同被告協力廠商許清順、許筑雯就啟福集團使用大陸地區製品一事，一再陳稱江義福並不知情，台中高分院18日二審判決，中興電工董事長江義福徒刑6年6個月減為5年10個月，仍沒入20億9,916萬元。江義福因觸犯詐欺取財罪定讞。18日宣布，請辭董事及董事長，循一切司法途徑尋求救濟，奮力辯明自身清白。

中興電18日晚間發重訊，針對臺灣高等法院臺中分院111年度金上訴字第75號江義福等違反證券交易法等案件判決之說明，本案證據薄弱，二審判決無視對江義福有利之諸多事證，認事用法有重大違誤，違反證據裁判主義及無罪推定原則，當事人蒙受無比冤抑，江義福對此深表遺憾痛心。

詐欺部分，協力廠商都一再陳述江義福不知悉彼有使用大陸料件情形，而且中興電工承製的甲車動力底盤系統高達1,417項料件，協力廠商僅使用2項大陸鑄胚料件分別佔總金額1,499 萬元的0.67％，0.55％，總計18萬多元，而且不影響中興電工成本，使用大陸料件對中興電工有百害無一利，江義福顯然沒有詐欺動機及犯意。

證交法部分，經二審法院詳細調查，已經確認圖紙差漏存在的事實，中興電工於投標前將增加的費用列入投標金額估算，得標後並列入成本，確有支付的事實及必要，且經法院傳喚所有證人，都說該款項是由協力廠商取得，沒有一絲一毫流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖。

中興電表示，針對法院沒入近21億元，中興電將於今年第二季財報認列損失，預估上半年獲利約損平，由於業務仍正常且接單順暢，在手訂單仍高達340億元，故下半年公司利潤仍成長可期。

中興電強調，本案對投資大眾暨所有利害關係人，所造成的影響，中興電工深表歉意，在此僅能以戮力公司經營，加速成長獲利為回饋，願所有夥伴支持，一起見證中興電工再創佳績。

中興電工指出，此事件對公司財務、業務並無影響，一切正常運作，公司願景擘劃清晰，將依循執行壯大之。中興電工2022年自主公開永續報告書，2023年進行碳盤查，2023年7月積極引進新規ISO38001，以宣示公司為公司治理的前導者。