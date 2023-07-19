美國前總統川普近期責怪台灣「搶走美國晶片生意」，美方早該阻止，甚至要向台灣加徵關稅。行政院長陳建仁19日赴立法院專案報告《台美21世紀貿易倡議》首批協定審查並備詢時首度鬆口，稱自己不接受川普說法，認為川普引述的數字根據都錯，應對事實有更多了解。

川普日前接受福斯新聞訪問，提到兩岸若有軍事衝突，美國是會保衛台灣？他稱，回答此問題會使他處於劣勢談判位置，他接著指責台灣拿走全部半導體工作，說以前美國都製造自己的晶片，但現在台灣製造了90％的晶片，接著又說台灣有聰明的腦袋，搶走美國事業，政府早該阻止台灣，並向台灣課關稅。

國民黨立委江啟臣上午質詢指出，台積電創辦人張忠謀稱半導體產業全球化已死，川普也說台灣搶走美國半導體工作，陳建仁是否接受？陳揆直言「當然不接受」，他強調台美是雙贏互利貿易關係，但川普引述的數字根據都錯，例如對方指全世界9成晶片都是台灣製造，事實上是高階晶片才對。

江啟臣指出，川普身為前總統，搞不好未來還會再任，談話有其代表性，此段發言究竟是選舉語言、還是真心話？陳建仁回應，川普應對事實有更多了解，高階半導體都在台灣，但實際上IC設計是在美國處理，顯然川普對IC產業並不了解。

江啟臣說，自己的意見和陳建仁相同，還話鋒一轉表示「其實你（陳建仁）也在懷疑美國，這個也是疑美啊」，陳揆隨即擺手說「我不是懷疑美國」。

江啟臣提醒，無論川普所言是否為選舉語言，既然川普敢講，就代表此想法在美國有市場，可以獲取選票，也代表著全球化已死，國家安全、國內就業、保護主義才是最重要的，那台灣準備好了嗎？因此，他不認為張忠謀「疑美」，而是「知美」，也盼政府別將任何對美國的問題都冠上「疑美論」。

陳建仁則說，這次台美貿易倡議就是為了雙方國家、企業的利益，談判過程中也開誠布公地談了5個重要的議題，是以雙贏互利的角度去做。