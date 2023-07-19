其中大多數員工主要轉調香港和新加坡。

該報導亦指出，大摩正在設位一個中國專用的獨立系統，以遵守當地法規。由於該美國銀行全面修訂其處理客戶記錄的亞洲策略，這個可能耗資數億美元、為中國打造的新基礎設施，將與該銀行原有的全球平台互不相容。

中國新修訂的「反間諜法」已於7月1日施行，美方認為這可能不利於美國公司。

摩根士丹利尚未回應路透社的置評請求。