為守護海洋，富邦人壽號召50名員工到台東金樽漁港海岸淨灘，合力清除約140公斤的海岸垃圾。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

海洋廢棄物8成來自陸地，流入海洋後造成每年數百萬的海洋生物受害，為避免海洋汙染及守護海洋，富邦人壽號召50名員工到台東金樽漁港海岸淨灘，合力清除約140公斤的海岸垃圾。

海廢來源除了等天然災害所造成的垃圾流失，也有許多來自船隻或釣客、遊客用品或垃圾。水資源與健康安全、生物多樣性密不可分，不僅威脅大自然多樣生物生存，更將經由食物鏈傷害人類健康安全。

有感於海洋廢棄物有8成來自陸地，為避免人類生活垃圾經由河川流入汪洋、促進還原海岸環境美貌目標加速實現，富邦人壽除舉辦淨灘活動，更自2021年起攜手荒野保護協會展開連續至少5年的河川廢棄物快篩調查計畫，號召在地同仁身體力行參與調查志工行動，並培訓全台同仁成為環境友善大使，扮演綠色種子影響身邊親友及保戶一起守護河海、愛護地球，同時積極於企業營運及商品服務等導入綠色元素，持續由內而外落實ESG永續承諾。

為強化對水資源的在地關懷與守護，富邦人壽過去持續匯集ESG與USR影響力，攜手在地同仁、學校師生等共同推動多元環境保護作為，今年進一步響應行政院環保署海岸淨灘認養、壽險公會為地球保險淨灘串聯，在4至5月分別前進企業認養新北石門風箏沙灘公園、新北淡水洲子灣興化店海岸完成淨灘，並於7月暑假旅遊旺季再度攜手在地同仁力量，再關懷台東金樽漁港海岸。