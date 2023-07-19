張菲、費玉清的姊姊「恆述法師」（出家前藝名：費貞綾）最近跳出來澄清陸網瘋傳的費玉清死訊完全是子虛烏有，近年不少藝人都一度與選舉扯上關係，也有主持人宣布出馬競選，關心社會的恆述法師被問到此事，她表示：「未嘗不可」，更笑說如果有這層緣分，有人推舉她加入選舉，可能不會拒絕。

據《三立新聞網》報導，恆述法師最近受訪被問到藝人轉換跑道加入政壇的看法，她表示樂觀其成，希望大家都可以實現自己人生願望，「選上了是人生另個跑道，選不上就選不上」，而她現在是自在禪宗的創教人，是否有意加入選舉大戰？恆述法師不置可否說：「其實何嘗不可？」

張菲、恆述法師、費玉清三姊弟感情深厚。（圖／中時資料照片）

恆述法師表示，雖然自己曾經是藝人，但現在是素人，對於一切都保持隨緣態度，不強求也不排斥，並未直接拒絕參與政治。至於先前她曾因為欠債，傳出與張菲、費玉清鬧翻，2021年春節恆述法師才進一步透露家人之間破冰，在農曆新年上演大團圓戲碼，畢竟仍是永遠的家人。

關於張菲近況，恆述法師接受《中時新聞網》專訪表示，認為張菲老當益壯，現在半退休生活相當愜意，確實有不少製作人接洽希望張菲復出，但他重質不重量，希望看到有好的節目企畫內容才會重拾主持棒。傳聞有人邀他們姊弟倆再度合體做節目，恆述法師直言興趣不大，如果要重回螢光幕比較想做寓教於樂的節目，如果要叫她再去唱歌跳舞的話，「我比較沒興趣」。