因應少子女化趨勢，新北市民政局鼓勵生育，自2011年起推出生育獎勵金，迄今逾38萬名新生兒受惠。（陳慰慈攝）

疫情後，新北市人口回流，截至昨（18）日統計人口數為402萬9356人，預計月底將突破前高403萬954人，因應數位科技普及，民政局力推戶政智慧服務，透過精進民政地理資訊系統、EPOST創新應用、印鑑數位化、戶所等待即時查及戶役政資訊系統等5大E化服務，積極推廣線上申辦戶政業務，強化智慧政府治理能量。

新北市長侯友宜說，新北市人口全國第一，人口將達到403萬，人口回流代表城市欣欣向榮，是可喜現象，希望戶政服務能夠到位，讓更多人能移居新北市。而面對少子化與高齡化趨勢，新北不管在結婚相關活動補助、生育津貼、公共托育，以及對長者的日照關懷及長照機構相關社會服務都會持續辦理，以減輕年輕人養育孩子與照顧長者的經濟壓力。

民政局長柯慶忠今在於市政會議專案簡報「人生里程‧戶政相伴」，他指出，受疫情影響，因為入境被遷出國外人口共8萬8718人，造成新北市人口大幅下滑，去年7月開始止跌回升，預計月底將突破2020年12月的前高403萬954人，而各區人口成長比例，以林口成長56.26％最高，其次是淡水、八里、五股、三峽。

而針對少子化、低生育率問題，柯慶忠分析國內人口結構，不只出現負成長警訊，去年生育率僅0.87成為世界倒數，尤其國內高齡化速度比各國都快，2025年將進入超高齡社會。

柯慶忠表示，民政局推出多元優質的單身聯誼及聯合婚禮，生育獎勵金迄今已近39萬新生兒受惠；因應高齡化部分，則協助推動社區照顧服務，調配全市500間市民活動中心化身銀髮俱樂部、社區關懷據點等，全齡應用滿足長者需求。

此外，民政局也擘劃2030「智能‧安居」戶政新願景，規畫年啟動為期10年全市約1000萬件的戶籍資料數位建檔工程，期藉科技力量提供更便民服務，並持續朝SDGs以人為本目標前進，全方位深化人口因應政策，將新北打造成為永續韌性的宜居智慧城。

針對新住民關懷，民政局開辦生活適應輔導班、愛心大平台及一站式服務，全方位滿足新住民可能面臨的創業、職訓、語言學習及法律諮詢等實際需求，截至目前已協助超過3萬4000人次。