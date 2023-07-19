台彩小編發文哀號說，他真的很想準時下班，因此誠徵一名同事，相關招募資訊也已經登報，只見應徵條件有6項，分別能寫文案、至少買過10期大樂透、擅長應付酸民、很會聊天、健檢紅字少於5項、並能分得清再、在、卷、券、得、的這幾個字，引發網友熱議。

台彩小編昨在臉書粉專《台彩樂Now事》上表示，台彩人手不足，他很想準時下班追劇，因此大力招募新小編，想找喜歡上網吃瓜、關心所有議題，並擁有像里長伯一樣的個性，能熱心回應粉絲的疑難雜症，還可以像計程車司機一樣，尬聊能力一級棒。

小編指出，老闆也同意將招募資訊登報。只見報上寫著「台彩誠徵網路小編1名」，條件有6項，首先是Pro級的彩券玩家，能寫文案寫到粉絲的心坎裡；再來就是熟悉大樂透，至少買過10期大樂透的人；且擅長應付網路酸民；比計程車司機還愛聊天；健檢紅字少於5項；並能分得清再、在、卷、券、得、的這幾個字。

貼文引起網友熱烈討論，「笑死了！但是非常認同，尤其是最後一點，真的太多人弄錯、寫錯也不在乎」、「這是真的嗎？還是搞笑文」、「健康檢查報告的紅字少於5項也太難了」、「這太狂了」、「糟了，我健檢紅字超過5個，但其他都很符合呢！」