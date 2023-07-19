世芯-KY在天津飛騰事件後，積極分散訂單過於集中的風險，故相當專注於美國業務，尤其於今年表現強勁的AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)應用。儘管世芯-KY美系專案主要以7/5奈米及以下製程為主，導致成本較高，包括第三方IP授權、EUV光罩及載板等，將恐稀釋毛利率，但在上述專案進入量產後將帶來顯著的營收規模貢獻，可望支撐世芯-KY未來數年營收成長。預期未來世芯-KY從超大規模服務供應商與系統廠持續獲得之專案，加上來自美國、大陸之車用專案，將推動營運持續成長，美國業務將成為世芯-KY在2023-25年主要的營收動能。法人預估，世芯-KY今年營收和獲利將分別年增94.5%及101.2%，且2024~2025年營運將進一步擴張。

有鑑於IC設計客戶因具備設計能力、資源與經驗，相較系統廠與CSP業者更容易轉換設計平台。由於AI/HPC和車用產品之設計能力門檻較高，在這類應用參與程度較高之設計服務公司相較IC設計或系統廠等潛在新進競爭者具備更佳的營運韌性。此類業務亦有助於維繫長期客戶關係並延長產品生命週期。法人就看好世芯-KY營收來源偏重系統廠或CSP客戶，及其AI/HPC和車用產品，即使不斷成長的AI市場已帶來評價重估行情，但世芯-KY成功的設計實績將使其於AI及車用ASIC設計服務市場中長期佔據一席之地。