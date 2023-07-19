饗賓集團旗下新推出的頂級Buffet「饗 A Joy」，地點位在台北101的86樓，一人晚餐要價3880元，加上服務費破4000元，成為台灣吃到飽的天花板，日前有員工透露已經去試吃餐點，指出吃完覺得有值這價錢，但最大成分還是在賣101高樓景觀。

「饗 A Joy」13日開放訂位，就算午餐每人要價3280元、晚餐3880元及10%服務費，假日訂位還是全滿。一名自稱是饗賓員工的網友在PTT表示，有被找去試吃饗 A Joy，吃完後感覺是有值4000元的價錢，但最主要還是在賣101的86樓景觀，東西好不好吃就看人。

原PO說，目前還不能說有那些菜色，但他可以說的是「沒有白飯」，但是有飯類料理，然後有龍蝦和鱈場蟹任人吃，不過尖峰時間可能要排隊排到死。甜點部分則有意想不到的口味巧克力。

貼文PO出後，引起網友討論，「就是賣景觀的阿，饗饗也是，現在都訂不到位子超誇張」、「沒有白飯，太扯惹」、「3280欸，我寧願吃牛排」、「不過我比較好奇，窗邊王位怎麼分配？」、「這種價位應該桌邊送餐，還要排隊喔」，原PO則回應，「龍蝦的話我體感上補貨時間沒有到很久，但人多就是要排隊」。