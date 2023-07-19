2024除了總統大選競爭激烈，立委選舉也不遑多讓。民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨（18）日表示，目前跟國民黨合作就是在某些藍綠五五波的區域不提人，「我一丟人下去，國民黨就掛了」。不過國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧則說，若藍營在台中立委第一選區採取同樣的戰術，挑戰現任的民眾黨前立委蔡壁如同樣沒機會勝出，直言「如果提名只是為了讓別人選輸，那才是一件很奇怪的事情」。

柯文哲昨日表示，立委選舉的部分，在某些一定有人能贏的區域來說，對民眾黨來說較無壓力，但若是一個藍綠五五波的地方，民眾黨反而會遇到問題，「我一丟人下去，國民黨就掛了」，除透露很多候選人向他拜託外，更指國民黨中央沒在管這件事。

不過游淑慧今日在臉書表示，提名應該是要爭取選民認同，因此提出好的「產品」是每個政黨的工作，如果提名只是為了讓別人選輸，那才是一件很奇怪的事情。

「兩敗俱傷的事，都不該是考慮的方案！」游淑慧舉例，若國民黨在台中第一選區提人，同樣會讓挑戰現任立委蔡其昌的蔡壁如掛掉，而若國民黨不提名，甚至有所合作，那就有可能下架蔡其昌。