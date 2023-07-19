歐洲熱浪來襲，義大利首都羅馬悶熱的天氣讓許多民眾和遊客待在噴泉旁消暑。圖為西班牙廣場旁著名的巴卡恰噴泉（Fontana della Barcaccia）。（圖/中央社）

美國大部分地區、南歐與東歐以及亞洲，今天仍籠罩在嚴酷熱浪下。聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）警告，極端氣候造成的死亡風險增加。

綜合路透社與法新社報導，美國各地陷入極端氣候威脅，數千萬美國人面對著危險的高溫。德州聖安吉洛鎮（San Angelo）的氣溫預計將達攝氏40至42度。

亞利桑那州的鳳凰城今天已連續第19天氣溫超過攝氏43度，先前紀錄是連續18天；與此同時，東北部的佛蒙特州，雷雨預計將淹沒最近已飽受暴雨肆虐的地區。

今年夏天的熱浪導致加州死谷（Death Valle）的氣溫飆升至攝氏53度；中國西北的氣溫也在攝氏52度以上；從希臘到瑞士阿爾卑斯山的野火不斷，韓國及印度則發生致命的洪水。

聯合國世界氣象組織表示：「隨著熱浪加劇，本週北美、亞洲、北非和地中海地區的氣溫，將連續多日超過攝氏40度。」

世界氣象組織指出，夜間最低氣溫預計也將達新高，導致心臟病和死亡風險。「雖然大多數注意力都集中在日間最高溫，但夜間氣溫才是最大的健康風險所在，尤其是對弱勢群體而言。」

在歐洲，義大利的地中海島嶼撒丁尼亞（Sardinia），最高溫可能超過攝氏47度。預報員指出，義大利多個城市的氣溫可能達攝氏40度，羅馬在內的拉齊奧（Lazio）大區的氣溫可達攝氏42至43度。

撒丁尼亞島和西西里島（Sicily）的氣溫，有可能會超越2021年8月在西西里島創下的攝氏48.8度的全歐洲大陸紀錄。

義大利衛生部今天對全國27個主要城市中的20個發布紅色警報，預計明天此一數字將上升至23個。

希臘與西班牙的加那利群島（Canary Islands）部分地區，消防隊員正與大火搏鬥，西班牙發布高溫警報；希臘首都雅典西北部的德爾韋諾霍里亞（Dervenohoria）森林上空籠罩濃煙，雅典周圍及周邊地區的幾處火災區域仍在燃燒。

世界氣象組織強烈提醒人們注意全球暖化影響，表示熱浪趨勢「沒有減弱跡象」。世界氣象組織資深極端高溫顧問奈恩（John Nairn）在日內瓦向記者表示：「這些事件的強度將持續增加，世界需要為更強烈的熱浪作好準備。」

歐盟哥白尼氣候變化服務中心（Copernicus Climate Change Service）表示，2022和2021年出現歐洲大陸有紀錄以來最熱的夏季。

全球最大的兩個溫室氣體排放源：美國和中國，本週正在北京進行會談。這些極端氣候的例子，讓兩國談判有更為急迫的需要。