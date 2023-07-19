北市警大安分局至台中破獲線上博弈機房。（翻攝畫面）

台北市警大安分局日前接獲線報指出，「KG博奕集團」將機房架設在台中，經報請台中地檢署指揮偵辦，與內湖、台中二分局組成專案小組深入追查；經長期埋伏、監控蒐證，日前見時機成熟，持搜索票前往查緝，當場查獲負責人1名、集團成員13名，共14名嫌犯。初步估計，該集團招攬會員上百人，非法獲利新台幣上千萬元，全案持續擴大追查中。

警方表示，以陳姓男子為首的博弈集團，涉嫌藏匿於台中市北區的商辦大樓，並租賃高樓層作為博弈機房的辦公室，企圖掩人耳目躲避查緝。警方查出，該集團設立百家樂、體育賽事等賭博網站，採線上下注模式經營，並利用FB、IG、LINE等社群軟體散布廣告，藉此吸引網路上不特定人進行對價關係簽賭。

經長期蒐證，專案小組日前認為蒐證成熟，至台中搜索，一舉查獲不法事實，現場查扣電腦主機21台、電腦螢幕42台、手機58支、監視器1組、點鈔機1台、光纖設備等贓證物。全案訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

大安分局呼籲，警方為打擊網路簽賭不良風氣，為避免商辦大樓、社區住宅成為隱匿犯罪溫床，透過警民合作執行警政署「清源專案2.0」計畫，針對可能窩藏犯罪的處所加強清查，將犯罪趕出社區，提供民眾安居樂業的生活環境。