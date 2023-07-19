藝人NONO日前捲入性騷、性侵疑雲，其中網紅小紅老師出面號召超過30名受害者集體提告，北檢日前也已受理，而NONO老婆朱海君態度也成關鍵，19日驚傳兩人離婚消息。對此，NONO經紀人低調表示：「沒有要回應。」

藝人NONO先前被網紅小紅老師爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師6月21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有25名女性受害，如今更透露「受害者超過30人」。對此，NONO僅在臉書發文：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NO NO」，接著神隱至今將近一個月，網紅小紅老師不滿NONO至今逃避的態度並於6月30日到台北地檢正式提告，目前案件已經被受理。

NONO被爆出性騷，同樣的也影響到結婚10年的妻子朱海君，她與NONO於2013年結婚，目前育有一子，兩人結婚十年感情穩定，此外兩人還共同合資一間生技公司，販售口罩與保健食品，可說是婚姻與事業綁定一起。如今NONO面臨性侵、性騷官司，夫妻感情是否能繼續走下去，引發外界關注。對此，根據《中天新聞網》報導，NONO經紀人低調表示：「沒有要回應。」

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