台灣高鐵為鼓勵旅客即時行動，搭乘高鐵、真實接觸，自即日起至9／30止，推出「面對面 來真的！」行銷推廣活動，不僅針對旅遊、通勤、學生等不同族群及TGo會員分別推出專屬好康，更規劃Tag好友現約見面的趣味挑戰，朋友回覆答應，就有機會抽中高鐵雙人來回車票。

針對暑假出遊旅客，台灣高鐵公司特別推薦高鐵假期「Cool夏玩北高」、「沁涼一夏」、「日月潭好好玩」等三大優惠專案。高鐵「飯店聯票」及「國旅聯票」二大熱銷產品也分別祭出7折起及85折起優惠。台灣高鐵公司誠摯邀請旅客，在疫情散退後，重新找回真實接觸的感動，說走就走、即時行動，以最優惠的價格，搭高鐵「面對面 來真的！」

「面對面 來真的！」行銷推廣活動，邀請旅客在活動期間的5個指定日期，包括：7／28（好友約見）、8／4（父親節約見）、8／11（美食約見）、8／18（情人節約見）、8／25（遊台灣約見）分別舉辦5波挑戰活動。只要留言Tag好友現約，朋友回覆答應，就有機會抽中高鐵雙人來回車票、高鐵假期仟元抵用券等大獎；5個活動指定日期都將抽出各10位幸運兒，最後一波活動抽出的幸運兒更可加碼升等商務車廂。

台灣高鐵也結合台北、高雄26家優質飯店，以平日二人成行、台北出發入住高雄首福大飯店，每人只要2800元起，高雄出發入住台北城市商旅北門館，每晚只要2925元起，相當於買高鐵送住宿外，還加贈24小時捷運票，讓您自由穿梭玩遍台北、高雄，創造美好Cool夏回憶。

「沁涼一夏」專案精選北、中、南46家優質飯店，以平日二人成行、台北出發且入住高雄寒軒國際大飯店為例，每人只要3450元起，入住再加贈茶苑特調飲品及壽星專屬好禮，讓你在炎炎夏日，創造美好旅遊回憶。

台灣高鐵7至9月推出日月潭2日自由行、精緻遊等多元選擇，入住日月潭區指定飯店，再加碼送遊湖船票！以入住雲品溫泉酒店為例，台北出發，平日入住每晚只要7840元起，愜意享受湖光山色，當月壽星再贈專屬生日蛋糕乙份。

迎接暑假的到來，高鐵公司除了持續提供大學生優惠外，針對活力旺盛的國、高中生族群，特別於暑假期間（即日起至8／31）推出「少年優惠」，適用對象為12歲至18歲少年，與大學生同享指定班次5折、75折或88折優惠。