許多人當談起初戀時，總是刻苦銘心，許多種種的美好回憶便湧上心頭，《星座好朋友》運勢專欄分享一輩子難忘初戀的前4名星座男，依序是射手男、金牛男、天秤男、摩羯男，其中第1名的射手男個性灑脫最難忘記初戀，就如身上的紋身一樣，每看一次都會提醒著他們曾經的痛。

▍第4名：摩羯男

摩羯男個性內向，不擅於表達情感，也很少會有怦然心動的感覺，在戀愛的過程裡，能讓他們打開心房的就是初戀。摩羯男很珍惜初戀，只是很少有女生能夠忍受他們的忽冷忽熱，或許是彼此不夠互相了解，才無法走得長久。

▍第3名：天秤男

天秤男剛踏入情場時，他們崇尚愛一個人就是輩子的戀愛觀，而這時的天秤男會掏心掏肺，付出所有把最好的一切都留給初戀，所以在天秤男心中是無可取代的，或許因為深愛過，每當想起初戀，心都會有所顫動。

▍第2名：金牛男

金牛男的忠心注定他們是一位長情的人，他們會毫無保留的付出真心給初戀，但正因為這樣的付出所有，無形中給初戀帶來壓力，導致愛情無法開花結果，也是在意料之中的事，只是金牛男都需長久的時間去釋懷這段感情。

▍第1名：射手男

射手男是出了名的灑脫，而初戀就像身上的紋身，刻的時候痛苦，結束後痛感便會消失，但是身體上的存在，永遠都提醒他們曾經的那種痛，射手男就像一杯烈酒，只有足夠有魅力的女人才能把他們喝下去。