遠傳電信進駐台中軟體園區的「5G AIoT體驗基地」，攜手鼎新電腦打造完整5G專網智慧製造垂直場域，共同邁向工業4.0，透過OT（Operational Technology，營運技術）串聯ICT（Information and Communication Technology，資通訊科技）的深厚實力，深耕中臺灣智慧製造，共同壯大5G生態圈。

遠傳總經理井琪表示，台灣製造業在全球產業鏈扮演相當重要的角色，然而國際局勢變化快速，市場需求不斷改變，5G專網是協助產業升級轉型的關鍵引擎，以利產業維持競爭力；台中是台灣智慧機械的重鎮，遠傳很高興能以成熟的5G專網技術與豐富的實務經驗，協助鼎新深化5G AIoT垂直場域應用，並可助力中科廊道產業聚落快速搭上AI浪潮，實現科技賦能與永續轉型。

遠傳協助建置「5G AIoT體驗基地」完整3.5GHz頻段5G訊號涵蓋，並針對AR遠程維修的應用，採用高網速28GHz頻段涵蓋，藉由遠傳成熟5G專網技術，提供高速穩定、無縫銜接、零斷點資料連結、高資安的5G訊號涵蓋，同時連結基地內各項生產機台設備、模具模組、軟體應用、機械手臂、智慧感應偵測、資料傳輸與控制等應用，打造沉浸式的產線自動化與設備機聯網展示。

在遠傳5G專網穩定架構涵蓋下，讓智慧製造得以成真，包含整合大數據平台，進行廠區智慧倉儲管理，加速物流效率，實現彈性生產；透過AI建模擷取產線即時資訊，進而分析生產模式並優化生產週期。結合雲端服務，更可以進行AR／VR智慧巡檢，提供即時工安監控，透過建構AI智慧耗電與環境模型，還能兼顧節能管理，提供完整的5G智慧製造解決方案。

遠傳憑藉豐富的網路建置與維運經驗，能提供24小時、全年無休全天候運營與維護，還有端到端的專業網路資安服務，更具備5G垂直場域的domain know-how(產業知識)，能針對企業不同場景需求進行網路規劃，提供多元且彈性組合的垂直場域應用整合方案，以發揮最佳效益。