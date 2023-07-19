董事長陳德禮表示，舒效切可收集並純化儲存於脂肪內的細胞組織，包括間質幹細胞、造血幹細胞、血管周細胞等，以及脂肪前驅細胞、血管前驅細胞、造血前驅細胞等與大量生長因子，臨床上可應用於困難傷口治療或醫學美容，加速傷口再生，相較於傳統的體外細胞培養手術，僅須一個小時即可完成治療。目前正積極與醫學中心及醫美診所合作，預計明年即可貢獻營收。

博晟上半年營收49,279千元，較去年同期成長339%，本年度目標已達成半數，財務長趙叔威表示，公司到年底前預期仍將保持三位數的增長，今年度可望達成營收1億元的里程碑。

博晟生醫近日也參加於澳門舉行的中葡國際醫學論壇，首日於澳門科大醫院進行軟骨轉移與再生技術培訓(workshop)，由研發長李伯偉博士擔任主要講者，與骨科醫師進行手術流程教學及技術移轉。翌日由台中榮總運動醫學科陳超平主任，就產品愛膝康手術技術及治癒成效進行演講，並與當地醫學權威進行交流，為產品愛膝康進入粵港澳市場進行熱身準備。