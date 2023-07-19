小腹堪稱最難對付的部位，想要消除，必須先了解屬於哪種類型？聖宜診所醫師吳易儒表示，不只有脂肪積聚會造成小腹凸出，包括腸道不調、腸下垂、體寒或水腫、姿勢太差都是可能成因，而針對不同類型，對應的解決方法也不同。其中姿勢太差所造成的小腹，醫師特別推薦側腹伸展和8字轉動，不僅可改善還能鍛鍊背部肌肉、舒緩肩頸痠痛問題。

吳易儒在臉書粉專「鼠鼠醫師 吳易儒｜桃園雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文，分享小腹凸出可分成5類型，包括腸道不調、腸下垂、體寒或水腫、姿勢太差及脂肪積聚，並一一說明對應的解決方法：

1、腸道不調：吳易儒提到，此類型特徵包括，容易便秘或腹瀉、皮膚容易出狀況、飲食習慣不佳及容易感到壓力。最簡單的方法就是食用無糖優酪乳、無糖優格來攝取益生菌，改善腸道狀態；也可試著將白米換成糙米，增加膳食纖維，以促進腸胃蠕動、使腸道通暢。

另外，吳易儒表示，增加腸道健康對減肥也有幫助，藉著執行「腸活」，都能顯著改善便秘和新陳代謝等問題，打造不易反彈的易瘦體質。

2、腸下垂：吳易儒表示，此類型特徵包括，看似苗條但腹部凸出、缺乏運動習慣、容易疲勞及姿勢不良者。她建議，首先要避免吃太快、太飽，增加胃部負擔；其次，可做些簡單運動，如平板撐來鍛鍊核心肌群，且增加肌肉可提高代謝率，讓身體更容易瘦下來。

3、體寒或水腫：吳易儒說明，此類型特徵包括易受寒冷、攝取過多鹽分、容易留下襪子印痕及容易口渴者。她建議可試著做些按摩、半身浴或足浴，改善水腫和冷底體質，同時也能放鬆身心。

4、姿勢太差：吳易儒指出，此類型特徵包括駝背問題、長時間坐在辦公桌前、肩頸僵硬與習慣翹二郎腿者。建議可透過伸展來改善，例如側腹伸展和8字轉動，還能同時鍛鍊背部肌肉、舒緩肩頸痠痛。

5、脂肪積聚：吳易儒表示，此類型特徵包括最近感覺變胖、經常吃零食或點心、沒有運動習慣、能夠牢牢抓住小腹肉者。可能是皮下脂肪或內臟脂肪所造成，首要是先減掉贅肉，但她強調，鍛鍊腹肌並不等於脂肪會減少，要燃燒脂肪需要增加消耗的卡路里，因此有氧運動及下半身肌肉訓練會比較有效率。