雲門舞集由國泰金控贊助，22日晚間將在中市府前廣場演出《十三聲》，台中市長盧秀燕邀請民眾把握機會觀賞。（陳淑芬攝）

雲門舞集《十三聲》15日在台北國家兩廳院藝文廣場吸引逾兩萬人觀賞， 22日晚間將舞進台中市府廣場。台中市長盧秀燕今天記者會表示，雲門已10年沒到台中戶外大公演了，此次重磅登場免費戶外演出，市民朋友要把握機會；雲門藝術總監鄭宗龍表示，這是「國泰辦桌、雲門出菜」，邀請台中市民來「逗熱鬧」。

被譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外公演，睽違十年再次來到台中，7月22日晚間將在台中市府前廣場，演出藝術總監鄭宗龍享譽國際的作品《十三聲》，以台灣文化風景為靈感，舞者透過狂放的身體與聲音呈現生猛旺盛生命力，備受國際讚譽。台中市文化局22日舉辦記者會，贊助單位國泰金控副總經理張振棟與會。

盧秀燕表示，中部地區民眾這個暑假非常幸福，國際級藝術團體都到台中表演，雲門舞集已10年沒到台中戶外大公演了，雲門是台灣之光、國際級藝術表演團體，這次是免費演出，希望市民朋友把握機會，今年是雲門舞十歲生日，祝福邁進百年雲門。

「國泰辦桌、雲門出菜，台中市民來逗熱鬧！」鄭宗龍表示，很高興10年後再能回到台中市府演出，感謝國泰金控28多年來的長期贊助，《十三聲》是非常有台味的作品，在非常多國際藝術節演出，邀請台中民眾一起共享很台的夜晚。

雲門舞集自1996年起獲得國泰金控贊助，舉辦近300場大型戶外公演和社區巡演。台中市文化局表示，公演前夕將在7月21日晚間19時30分在市府前廣場舉辦「生活律動」健康日活動，邀請雲門舞集舞蹈教室帶領民眾隨著音樂搖擺，歡迎民眾上網報名；《十三聲》7月22日晚間19時30分演出，採免費自由入場。