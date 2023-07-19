1名弋姓男子去年到小港機場辦理報到手續時，地勤人員問他是否有攜帶刀剪工具或是其他危險物品，但他竟用台語說：「我有槍啊」，地勤人員立刻通報航警到場處理，高雄簡易庭一審民用航空法散布不實訊息罪，處拘役40日，可易科罰金，他不服上訴，但二審維持原判。

判決指出，弋姓男子去年9月27日到小港機場自助報到機前，由1名楊姓地勤人員協助辦理登機報到手續，詢問他有無攜帶刀剪工具類或其他危險物品時，未料弋男用台語稱：「我有槍啊」、「有槍啊」等語，導致該名地勤人員心生畏懼，並通報內政部警政署航空警察局高雄分局，將他當場逮捕。

弋男被逮後矢口否認，更辯稱：「我是說我沒有帶槍，我是不小心講出來」，但高雄地院簡易庭依犯民用航空法散布不實訊息罪，處拘役40日，可易科罰金。不過他不服上訴，二審合議庭認為，地勤人員與他素不相識，也沒有仇隙恩怨，沒有理由要做偽證，且他後來也有稱確實有說「槍」字，但忘記當時是說有還是沒有槍，因此根據相關事證，原審用法無誤，因此駁回上訴。不得再上訴。