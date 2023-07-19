台北市前市長柯文哲遺留的爛攤子又一遭！位在台北市南港區的台北流行音樂中心，雖然落成啟用至今已經3年，不過至今仍有一筆1.9億元的工程款爭議至今未解決，導致北市府從去年起每月得支付80萬的利息，累計至今已經接近上千萬元。對此台北市長蔣萬安19日表示，這個部分應屬於中央文化部的責任，會積極與中央溝通，希望得到圓滿的結果。

北流雖然從啟用至今即將滿3年，不過柯文哲在卸任台北市長前，並未妥善處理爭議的1.9億工程款問題，而是又甩鍋給蔣萬安市府，且從去年起，北市府得每個月額外支付80萬利息，至今已經累計近千萬元，引發各界議論。

蔣萬安表示，這個案子對市民朋友來說也是利益的損失，因此在上任後就積極跟中央文化部溝通。蔣也透露，當初在與柯市府交接時，並沒有談到這麼細節的部分，而是在上任後才發現有這樣的爭議款尚待處理。

蔣萬安直言，就市府團隊了解以後，這個部分應該是屬於中央的權責，「我們很積極地跟中央來溝通，中央也告訴我們，依照合約他們的立場是什麼。」蔣萬安表示，由於一開始有簽訂合約，因此會與法務局來研究，按照合約的精神走，並且持續溝通，希望得到圓滿的解決。