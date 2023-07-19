新華社18日深夜報導，大陸國務院任免國家工作人員，任命國家安全部副部長董經緯為駐港維護國家安全公署署長。

香港特首李家超對此任命表示歡迎，他說，特區政府將繼續與國安公署保持緊密溝通和合作，竭盡所能執行《香港國安法》，履行香港特別行政區維護國家安全的責任和義務。

據公開資料，董經緯為1963年11月生，大陸國家安全部黨委委員、副部長。歷任河北省國家安全廳黨委書記、廳長，國家安全部黨委委員、副部長、政治部主任。中共十八大、十九大代表，第十三屆全國政協委員。

另據上觀新聞指出，駐港國安公署副署長為李江舟、孫青野。根據《香港國安法》第49條，維護國家安全公署職責為分析研判香港特區維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國家安全職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。