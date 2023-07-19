周玉蔻2021年在放言傳媒及她臉書、她在民視主持的節目中，指中廣董事長趙少康拋妻棄子等，趙提民事訴訟要求周女及民視連帶賠償1000萬元並刪除、下架文章和節目，周女向法院聲請傳喚國民黨前駐美副代表黃裕鈞出庭作證，但黃未回覆，庭未，法官諭知9月15日再開庭。

這起官司導因放言傳媒在2021年8月刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」去年周女又在臉書及民視節目，指趙是不認骨血，拋妻棄子等。