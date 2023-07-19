跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議日前落幕，會中拍板英國入會，但對於台灣與大陸等新入會案的審查方式並未獲得共識，有立委質疑，外交部5年來共編列7500萬做CPTPP遊說，至今卻無進展，還怪罪政治問題。行政院長陳建仁19日強調，台灣符合高標準規範，會持續爭取加入，並與會員國洽談雙邊協定；經濟部長王美花也強調，相關會員說帖非常重要，「不能說是白花（錢）」。

陳建仁上午赴立法院專案報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」並備詢。

民眾黨立委邱臣遠質疑，CPTPP入會採共識決，但當前尚未有共識，還要成立相關工作小組才有入會談判流程，到底台灣今年是否有望加入；他也直言，由於CPTPP1年僅1次執委會，今年錯過就要等到明年，研判台灣加入機會渺茫。

陳揆回應，台灣已有提出申請加入，但本次部長會議針對兩岸、哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多及烏克蘭6個入會國都未做出任何決定。他強調，日本對台灣加入表達支持，阻擋的則是中國大陸。當前台灣經濟自由度排名全球第4，能夠遵守高規格貿易協定，就跟台美21世紀貿易倡議一樣，代表台灣是有能力這樣做，會努力爭取加入。

至於是否有和其他國家簽署雙邊協定，陳揆表示，當然，我國跟CPTPP會員國有滿多雙邊協定洽談，加拿大就是案例，另外還有跟許多國家保持雙邊良好溝通。

此外，國民黨立委江啟臣也質疑，外交部連續5年，都逐年編列1500萬做CPTPP遊說使用，共計7500萬，目前仍無具體進展，還怪罪政治問題，錢根本就是白花，經濟部長王美花強調，針對新入會的會員說帖非常重要，「不能說是白花（錢）」。