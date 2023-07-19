中國大陸常駐聯合國代表團網站7月19日消息，安理會美東時間18日就人工智慧與安全問題舉行高級別公開會。大陸常駐聯合國代表張軍出席指，出中方反對利用人工智慧謀求軍事霸權。他強調，人工智慧的複雜效應不斷顯現，既產生巨大的技術紅利，也引發越來越多的擔憂，凸顯了構建人類命運共同體的重要性、必要性、緊迫性，據此提出治理五原則。

張軍提出關於人工智慧治理的五條原則。一是堅持倫理先行。

要確保人工智慧技術始終造福人類，就必須將以人為本、智慧向善作為基本準則，用以規範人工智慧的發展方向，避免這一技術成為脫韁野馬。在此基礎上，逐步建立並完善人工智慧倫理規範、法律法規和政策體系。

二是堅持安全可控。人工智慧相關技術發展和應用存在諸多不確定性，安全是必須守住的底線。國際社會要強化風險意識，建立有效的風險預警和應對機制，確保不發生超出人類掌控的風險，確保不出現機器自主殺人，確保在關鍵時刻人類有能力摁下停止鍵。

三是堅持公平普惠。開發中國家平等獲取和利用人工智慧技術、產品和服務，對於彌合南北技術鴻溝、數位鴻溝、發展鴻溝至關重要。個別發達國家為謀求科技霸權，構建排他性小圈子，以種種藉口和行動惡意阻撓他國技術發展，人為製造科技壁壘，中方對此堅決反對。

四是堅持開放包容。科技發展要在推動技術進步和保障安全應用兩方面取得相對平衡，最佳路徑是保持開放合作，鼓勵跨學科、跨領域、跨地區、跨國界的交流對話，反對各種形式的「小院高牆」、「脫鉤斷鏈」，打造開放、包容、公正、非歧視的科技發展環境。

五是堅持和平利用。要重點挖掘人工智慧在促進可持續發展、推動跨領域融合創新等方面的潛力，更好賦能全球發展事業。安理會可以深入研究人工智慧在衝突局勢中的應用和影響，採取措施豐富聯合國的和平工具箱。各國應秉持負責任的國防政策，反對利用人工智慧謀求軍事霸權、破壞他國主權和領土完整。

張軍表示，中國秉持人類命運共同體理念，始終以高度負責的態度參與人工智慧全球合作與治理，相繼在聯合國平台提交了關於人工智慧軍事應用、倫理治理的兩份立場文件。中方願與國際社會一道，在人工智慧領域積極落實大陸國家主席習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅持發展優先，維護共同安全，促進跨文化交流與合作，攜手各國共用人工智慧技術成果，共同防範和應對風險挑戰。