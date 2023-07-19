2018年擔任彰化縣警察局和美分局員警的金姓男子，與時任巡佐的劉姓男子，因掃黃績效顯著深受長官信賴，熟悉當地色情養生館之經營生態，竟共同經營色情養生館，最高法院駁回上訴，依公務員對主管事務圖利等罪，將金及劉各判刑3年6月、4年2月定讞。

金在2015年任職彰化縣警察局和美分局第一組警員，負責辦理正俗業務，查緝取締不法色情業者，劉從2017年7月間起任職彰化縣警察局和美分局派出所巡佐，2人通力合作查緝轄區內不法色情業者，熟悉當地色情養生館之經營生態。

2018年6月間，金跟劉獲悉一家色情養生館場所，竟向對方表示有意入股，對方為免色情養生館遭警察查緝，讓身為警察的金及劉加入經營，之後2人共同經營多家色情養生館，其中一家養生館的收入較豐，分得不少不法利益。

台中高分院審理後斥責金及劉身為警察，知悉警方辦理正俗業務、執行查緝取締臨檢色情行業等勤務，攸關國家事務及公共利益，竟知法犯法，為圖一己之利而為本案犯行，以私害公，嚴重糟蹋警譽，破壞人民對於警察公正、公平執行公務的信賴，不容輕貸。

合議庭考量2人對於社會風俗秩序之侵害程度，犯罪情節非輕，而且犯後於警詢時最初否認犯行，而於偵訊及法院審理時已坦承認罪，終知悔悟，兼衡2人犯罪之動機及目的等，將金及劉各判刑3年6月、4年2月，上訴後，最高法院駁回確定。