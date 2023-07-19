機師工會今日表示，有航空公司外籍機師酒測未過，結果航空公司竟為了放行執勤，連測八次酒測導致延誤班機三小時以上。工會要求民航局介入調查並做出懲處。

機師工會表示，日前媒體披露5月6日，長榮航空BR625航班一位美籍日裔機長，執行自紐約飛往安克拉治的班機，卻在報到後驗出酒測值達0.23。長榮航空以沒有其他機師可執勤為由，讓該航班延誤三小時以上，持續安排該名外籍機長每20分鐘酒測一次，到第8次終於驗得酒測值為0後，就讓該機長飛至安克拉治。

機師工會表示，自長榮航空開航以來，三十多年來都是嚴格遵守「酒測零檢出」政策，意指只要受檢者讀值超過0％，應立即解除職務，靜待內部審議委員會調查。而過往此一辦法與酒測標準在每一位機師／員工身上都一體適用，從無例外。

機師工會表示此次外籍機師酒測未過，首次驗出數值0.23時，已明確違反航空器飛航作業管理規則第199條第四項規定，「不得從事相關飛航作業」。過往若是本國籍飛行員發生類似狀況，早就已經被免除該航班職務且立即開除，更讓工會與機師們難以忍受的是，根據工會瞭解，此一外籍機長在該趟執勤返回台灣後，航空公司也未立即召開任何人評會或做出相關懲處與舉措；直到該外籍機長持續執勤了近兩個月後，因為這起事件於公司內部發酵，航空公司才計劃在6月底時召開人評會將該外籍機師開除。

此外，根據工會所得到的資訊，長榮航空例行提報至交通部民航局的每月酒測執行報告中，5月份紐約外站酒測飛航組員執行33人次，不及格人數居然是「0」，顯然是刻意隱瞞，如今此案已經媒體披露證實，工會要求民航局立即調查並懲處。

立法委員陳椒華指出，環保署性騷慣犯在擔任三級機關首長期間就有許多性騷擾傳聞，環保署發聲指出，委員稱環保署某三級首長及其他職務任內，涉及性騷事件，將再次審視先前政風調查結果，如有新事證亦將重啟查證程序，以回應委員指教。

環保署表示，對於委員關心環保署組改後人事安排，由於指涉內容均屬影射，且未具名指稱，此事已影響環保署機關聲譽，及同仁工作士氣。如委員有具體事證，請提供環保署進行查證；若確為性別平等事件，必將移送環保署性騷擾防治申訴調查小組處置。

環保署另表示，在行政院刻正考量未來環境部相關人事之際，環保署尚無立場回應，有關署長張子敬是否為首任部長人選，亦或內部同仁是否隨著升格改制而升官等議題，行政院必會有考量，尊重府院正式公布結果。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！