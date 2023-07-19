南韓媒體也公布闖入北韓的美國二等兵查維斯．金恩（Travis King）的照片。

美媒公布昨（18）日突然越過兩韓邊界進入北韓的美軍陸軍二等兵查維斯．金恩（Travis King）的照片，美國官員透露，金恩出事前才因和南韓當地人爭吵，而在南韓服刑47天。他的母親接獲兒子被拘留的消息後相當震驚，「我不覺得他會做這樣的事」。值得注意的是，美媒指出，由於尚不清楚金恩還有沒有機會返回美國，因此美軍是以類似於「通知死訊」的程序通知家屬。

在南韓服役的美國陸軍二等兵金恩17日被遣送返回美國前，未登上飛機，反而於18日參加參觀兩韓邊界板門店的旅遊團，並在「刻意、未經授權」的情況下跨越南北韓邊界，進入北韓，自此消失無蹤，美軍相信金恩已被北韓拘押。

CBS News has learned U.S. Army Private 2nd Class Travis King willfully crossed over the demilitarized zone between South Korea and North Korea during a tour. This is the first time an American citizen has been detained by North Korea in nearly five years. pic.twitter.com/EcLIX6qWL7 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 18, 2023

威斯康辛州地方電視台「WISN-TV」昨日公布23歲金恩的服役照片，另據美聯社、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美軍陸軍發言人杜必（Bryce Dubee）表示，金恩於2021年1月入伍，擔任騎兵部隊偵察兵，並隨陸軍第1裝甲師派駐南韓。

U.S. soldier with Racine connection detained in North Korea https://t.co/oN39xPY1CU — WISN 12 NEWS (@WISN12News) July 18, 2023

WISN 12 News has learned a U.S. soldier detained in North Korea has a Racine connection.

His mother, Claudine Gates of Racine, told ABC News the Army told her on Tuesday her son had crossed into North Korea. pic.twitter.com/lNZm9Q6zeg — Kendall Keys (@KendallKeysTV) July 18, 2023

美國官員透露，金恩先前與當地人發生口角，因傷害罪被關押在南韓監獄，服刑47天，10日服刑期滿獲釋，並在美軍駐南韓基地接受觀察一周，原定17日遣返回美，預計返美後可能面臨更多軍事紀律處分及遭軍隊開除。

官員透露，周一（17日）金恩被軍事押送至仁川國際機場，但因為押送人員沒有機票，因此只能押送金恩至通關處，後續讓他獨自一人進入航廈，軍方也不認為他有潛逃疑慮。

圖為旅遊團參觀兩韓邊界板門店。（資料照／美聯社）

目前尚不清楚金恩如何離開機場、他何時購買參觀板門店旅遊團的票，以及周一至周二期間他還做了哪些事。

美國軍方一直到通知金恩家屬後才公布他的身份。值得注意的是，美國廣播公司新聞網指出，「家屬通知」（next of kin notification）程序通常和軍人殉職有關 ，由於不清楚金恩還有沒有機會從北韓返回美國，所以美軍是以類似於「家屬通知」的程序通知金恩親屬。

美國陸軍二等兵查維斯．金恩（Travis King）18日越過兩韓邊界進入北韓，遭到北韓拘押。

金恩母親蓋茨（Claudine Gates）昨日受訪時表示相當震驚：「我不認為查維斯會做這樣的事。」

她說「幾天前」才收到兒子消息，金恩告訴她很快就會返回德州布立斯堡（Fort Bliss）基地。