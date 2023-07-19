被封「最美里長」、「永和IU」的新北市永和區永福里里長陳紫渝，今年年初堅稱單身，近日卻被周刊拍到疑熱戀涂姓員警，不只在車上卿卿我我，還一起到旅館開房2小時。有網友好奇，陳紫渝死會後，男粉絲還會繼續支持她嗎？掀起熱烈的討論。

今（19日）一早就有網友在PTT八卦版發文問：「最美里長陳紫渝交男朋友了大家下次還支持嗎？」認為陳紫渝已被拍到車內親吻、上旅館休息等鐵證，好奇最美里長未來是否會有關注度。

許多網友心碎地表示：「臉書人氣要崩了」、「進旅館休息只是聊天對吧」、「可惜惹」、「宅男崩潰哭哭」、「幻想破滅 掰了」，但大部分的網友都一致認為很正常，「她也2X惹，老大不小了交個男友怎麼了」、「以她的工作性質，找警察蠻好的呀」、「里長也是人，這不就正常人在做的事嗎？」、「這種外貌單身才奇怪」。

陳紫渝大學畢業後從事保險業內勤，因疫情期間協助父親處理許多里內事務，發現這是她最想做的事，因此一腳踏入選舉。當選後，陳紫渝透露里長沒薪水，每月只有5萬元的事務費用於里辦日常開銷，也坦言自己年紀輕是劣勢，因為很多問題都是人與人之間產生的，里長能做的就是從中協調，但她的社會歷練不如父親有一定的社會經驗，所以處理里政上面事情，跟人相處還是有一點阻力，對此，陳紫渝呼籲外界把關注度放在她的工作上。