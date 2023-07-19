知名作家吳淡如主持podcast 《吳淡如的人生實用商學院》，獲得聽眾熱烈迴響，近來邀請本土天王吳宗憲擔任來賓，對於被爆出涉嫌掏空公司，他藉著發「全家死光」的毒誓來否認。對此，多年來的死對頭陳沂做出回應。

吳宗憲近日擔任吳淡如主持的podcast來賓，他藉著上節目否認遭爆掏空上櫃公司「聯明行動科技」案一事，還當眾發毒誓，若有做一定「全家死光」，甚至還把死對頭陳沂化名成「陳阿沂」，怒斥亂將罪名扣在他身上。對此，網紅陳沂在臉書發文反擊，指出吳宗憲發這種毒誓根本沒意義，畢竟「人終須一死，早晚而已」，接著附上他涉掏空案被判1年10個月的報導直接打臉。

對於吳宗憲發的毒誓，陳沂不忘揶揄一番：「然後你到底有多討厭全家？整天詛咒全家。7-11表示怎麼還不找吳宗憲代言」，網友紛紛留言：「曾經的綜藝天王，現在變成這樣，人真的不能交壞朋友，走歪路耶」、「什麼時候會兌現呢」、「全家很倒霉，每每做錯事人都要詛咒它」、「他最愛玩低級笑話了」、「有種去神明廟前發毒誓啦，人品有問題的劣質藝人」。

其實兩人的樑子早在多年前結下，陳沂曾在臉書痛批吳宗憲「錄影遲到、不敬業」，卻被對方反嗆在說謊，當時兩人隔空交戰引發軒然大波，陳沂因擔心和吳宗憲的戰火會牽連其他圈內友人，因此答應《小明星大跟班》的邀約，未料卻慘遭吳宗憲當眾「洗臉」，成為陳沂的不堪回憶。