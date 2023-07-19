新北市文化局訂定土城「斬龍山遺址文化公園場地收費標準」草案，未來申請使用場地的團體，每場次將收取2500元場地使用費，新北市政會議今審議通過，後續將提報議會備查，新北市文化局預估最快2個月後公告實施。
「新北市斬龍山遺址文化公園場地使用收費標準」草案共有4條，草案條文規定，新北市所屬機關、學校申請使用公園場地，經文化局核定，得免收場地使用費及保證金；其他學校或公益團體申請使用人文廣場，每場次（以3小時計）須收取2500元場地使用費，以及8000元保證金，逾時每小時加收850元。
新北市文化局訂定土城「斬龍山遺址文化公園場地收費標準」草案，未來申請使用場地的團體，每場次將收取2500元場地使用費，新北市政會議今審議通過，後續將提報議會備查，新北市文化局預估最快2個月後公告實施。
「新北市斬龍山遺址文化公園場地使用收費標準」草案共有4條，草案條文規定，新北市所屬機關、學校申請使用公園場地，經文化局核定，得免收場地使用費及保證金；其他學校或公益團體申請使用人文廣場，每場次（以3小時計）須收取2500元場地使用費，以及8000元保證金，逾時每小時加收850元。
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