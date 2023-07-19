JF-22超高速風洞 內部畫面首次曝光

北京在公開影片中，展示了據稱為全世界最強大的風洞，而它似乎是用來對從母艦發射的太空飛機進行尺度分離（scale separation）測試。

據《動力》（The Drive）網報導，從這段最近由央視播出的影片中還能看到用以驅動風洞的超燃衝壓發動機（shcramjet），據說這風洞能模擬高達30馬赫的飛行條件。

位於北京的中國科學院力學研究所6月宣布，新型JF-22超高速風洞通過驗收，可供廣泛使用。據說中方2018年起就在打造長167米，直徑約有4米的「測試艙」。而影片中進行測試的，看來大致像中方航太公司和學術機構以往所展示的太空飛機和母艦概念。

它有三角翼和箭型機身，在某些方面令人聯想起中國航太空氣動力技術研究院2019年公開風洞測試照片和影片中所看到的設計。然而，目前並沒有跡象顯示，兩者有直接關聯。而從JF-22的影片看來，整體配置採用的類似二級入軌概念。廣泛說來，所謂二級入軌系統，就是利用母艦，先將太空飛機帶到高空，接著太空飛機再靠自身通常靠火箭發動機產生的推進力進入太空。

Stage separation pic.twitter.com/Skkbt50cHG — China 'N Asia Spaceflight 🚀🛰️🙏 (@CNSpaceflight) July 16, 2023

這些概念許多都和可重複使用，並能在傳統跑道上降落的太空飛機有關。整體來說，二級入軌系統的主要好處在於，它比傳統的太空發射火箭更靈活，也更難捉摸。此外，太空飛機母艦不需要固定的基礎設施，得以在任何現有的適當大型空軍基地或機場運作，整體準備也不需要那麼花工夫。

而這開啟了發射新頁，得以在更短的時間內，更容易將酬載物送入想要的軌道。事實上，這在爆發衝突，需要汰換遭破壞，或甚至故障的太空戰力平台時可能格外管用。另一方面，二級入軌系統和較傳統的火箭相比，往往在總酬載重量上有限制。然而，它們卻可能用來發射用以執行遠程情搜、監視、偵察，或是在軌攻擊等任務的太空飛機，而不只是將酬載送入軌道。

而無論是先前的JF-12，或是現今的JF-22，都是中方高速測試生態系統的一部分。尤其是美國官員曾多次提及，這對解放研製並部署各式高超音速系統大有助益。