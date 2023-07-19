Shohei Ohtani's 35th homer ties it! pic.twitter.com/3wccZuxMWn — MLB (@MLB) July 18, 2023

日籍球星大谷翔平18日敲出本季第35轟，外界聚焦他擊球後將棒子一甩的動作，可能有著向對手挑釁的意味存在，不過洋基牛棚投手康雷（Tommy Kahnle）對大谷翔平的行為並不在意，並點出自己看法。

天使7局下落後2分，已經預訂本季美聯MVP的大谷翔平，從洋基中繼投手金恩（Michael King）轟出2分彈，大谷繞壘前將棒子奮力一丟，對於敲出追平轟感到相當振奮。康雷上《Foul Territory》節目時被主持人問到，沒有太多言論指責大谷翔平的舉動，是否因為他身兼投手的緣故，康雷同意主持人說法，但也表示大谷的甩棒動作並沒有什麼問題。

康雷指出，大谷翔平確定球出牆後，並沒有瞪著投手丘上的金恩，這是最重要的關鍵，「他沒有一直盯著投手看，只是欣賞自己的全壘打，若打者從我手中開轟，還一直看著我，我也會很生氣，所以如果你一直盯著投手，情況就會有所不同。」

因為甩棒動作太過猖狂引發衝突的例子，讓人印象最深德是藍鳥包提斯塔（Jose Bautista）在2015年季後賽上，敲出逆轉三分炮後同樣霸氣甩棒，便和遊騎兵結下樑子，雙方隔年恩怨再起，包提斯塔一次干擾滑壘引爆糾紛，還和歐多爾（Rougned Odor ）在二壘防區上演拳擊賽。