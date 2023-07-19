24歲新北市永和區永福里里長陳紫渝因外型出眾，去年在選戰中竄紅，被封為「最美里長」、「永和IU」，今(19日)被周刊爆料有交往對象，和警員約會開房間，引來網友熱烈討論，還有人好奇陳紫渝未來還會有關注度嗎？其他網友則回應早就有「更美里長」接班人，「沒事我是何芝寧派的，謝謝」、「最美里長？頂埔里何芝寧表示：」。

陳紫渝去年代母出征參加選舉，將母親上次失去的里長寶座奪回，又因為外型甜美清秀，孝順溫柔的形象為她吸引一票粉絲，還因此推出個人年曆。今《鏡週刊》報導，人氣超高的陳紫渝和涂姓員警被拍到深夜外出約會，兩人在車上耳鬢廝磨，最後一起去開房，男方被起底任職於永和分局秀朗派出所，因地緣關係才有了交集。

網友拱新竹市頂埔里何芝寧也是最美里長。（圖／翻攝自chihning2577 IG）

對此，有網友在PTT八卦版問：「今天一早打開YT新聞，看到最美里長已經死會，被警察追走了，也被拍到在車子上啾啾，出遊累了還同進旅館休息，最美里長，未來還會有這樣關注度嗎？」，其他網友回應：「芝寧我愛你」、「正妹沒男友才奇怪吧？又不是什麼特殊職業」、「沒差，我是何芝寧派的」、「最美里長是何芝寧」。

據知，25歲的何芝寧去年當選新竹市埔頂里長，是土生土長的埔頂人，過去就讀新竹曙光女中，她原本無意參選，因為朋友是新竹市議會副議長余邦彥的助理，問她要不要參選，她心想自己年輕可以試試看，沒想到幸運選上，今年農曆春節她還在慈雲庵發送5元發財金，引來大批民眾排隊想一睹何芝寧廬山真面目，而她被問到對陳紫渝的看法，謙虛表示覺得對方很美，能有年輕人願意服務社會大眾就是一件好事，至於感情狀態，她去年底大方承認有交往半年的男友，要不要結婚可能要問算命師。