韓聯社統計，韓國近幾年的基本工資增幅，疫前2019年漲10.9%至8,350韓元，新冠疫情爆發的2020年，上漲2.87%至8,590韓元。2021年僅小漲1.5%至8,720韓元，2022年漲5.05%至9,160韓元，今年則漲5%至9,620韓元。

根據韓國法律規定，韓國基本薪資委員會（MWC）必須向勞動部長提交新的基本薪資共議數字，然後由勞工部長公開宣布。雙方都可反對此協議，並在部長批准下，要求MWC重新評估。

事實上，自1988年韓國實施最低薪資制度以來，迄今從未被打回重新評估過。若一切順利沒有異議，韓國這個新的薪資政策，將從2024年元月1日開始實施。

這次，由27位來自產官學不同成員所組成的MWC，其中9名代表公益團體以及勞資雙方，最後決議把2024年最低工資，從今年9620韓元，再多增加240韓元，若用月薪來看，差不多快要207萬韓元。

會中，勞資雙方之間爭議較大，一度無法達成共識，最後是透過投票表決才確定2024年的基本薪資。勞方一開始以通膨大漲為由，提議將明年最低資水定在12,210韓元，比今年多漲26.9%。至於資方代表，則是建議凍漲。

韓國明年基本薪資，是否可破紀錄地升破1萬韓元大關，是外界關注的焦點，但目前看起來，應該要等2025年才有機會了。這次MWC是用110天的時間來討論，今年最低薪資標準才出爐。上一次紀錄是在2016年，當時用了108天。