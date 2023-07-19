由於中國房地產業低迷不振，鐵礦砂價格在第二季下跌，但北京當局周二承諾將推出更多提振經濟的政策，可能為鐵礦砂價格帶來支撐。

力拓約70%的獲利來自鐵礦砂業務，也是這個煉鋼原料最大的生產商。

受到6月中旬西澳發生的火車出軌事件影響，力拓第二季鐵礦砂出貨量略低市場預期。該公司設定的全年出貨目標為介於3.2億～3.35億公噸，並看好最終能交出中上水準的成績單。

另一方面，力拓調降對精煉銅、氧化鋁和加拿大鐵礦砂的產量預測，並對成本攀升發出警告。力拓執行長Jakob Stausholm表示，調降這些產品的產量預測，意味著我們仍需做出許多努力。

澳洲投銀Barrenjoey分析師Glyn Lawcock表示，很高興看到該公司鐵礦砂業務的全年展望仍然穩健，但考量到其他礦產的前景遭到調降，力拓的利潤可能略為令人失望。而力拓增加9億美元的營運資金可能影響股東報酬。

此外，該全球礦業巨頭在季報中表示，中國經濟復甦未達市場最初的預期，房地產市場衰退持續給經濟帶來壓力，儘管放寬貨幣政策，但該國消費者仍然保守。與此同時，已開發經濟體的製造業數據顯示進一步放緩及經濟衰退的風險仍然存在。